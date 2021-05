Sì a copertura finanziaria delle spese per lavori eseguiti in somma urgenza

La Giunta regionale ha approvato oggi, lunedì 10 maggio, la copertura finanziaria delle spese per lavori eseguiti in somma urgenza. Le opere, che concernono ambiti degli assessorati delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e territorio e dell’Agricoltura e Risorse Naturali, si riferiscono ad interventi di ripristino, messa in sicurezza e prevenzione.

Le opere, resesi necessarie a seguito dell’evento calamitoso del 2-3 ottobre 2020, riguardano le opere di presa degli impianti di irrigazione della piana di Vert e dei mayens della montagna di Vert, nel Comune di Donnas, per 195 mila 732 euro, il consolidamento strutturale di murature di sostegno dissestate in Località Saint Solutor, nel Comune di Issogne, per 54 mila 425 euro, lavori di pulizia del materiale depositato in corrispondenza del guado in Località Onder Pòssäg, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, per 36 mila 665 euro.

Altri importanti lavori concernono un intervento di consolidamento strutturale dei pendii della strada consorziale in Località Saint Salod, nel Comune di Charvensod, per 214 mila 681 euro, di sistemazione idraulica a protezione del collettore fognario della Valdigne, in Località Lenteney, nel Comune di La Salle, per 16 mila 827 euro, disalveo con pulizia vegetazione di un tratto del Torrente Verney, nel Comune di Fontainemore, per 12 mila 767 euro.

Per la mitigazione del rischio di crolli sono stati eseguiti interventi sul pendio a monte del parcheggio e dell’accoglienza del Forte di Bard per 86 mila 14 euro, di disgaggio e consolidamento di blocchi lapidei pericolanti sul pendio a monte della S.R. n. 36 in Località Fabriques, nel Comune di Nus, per 59 mila 84 euro, di disgaggio di una porzione rocciosa in Località Champex, nel Comune di Gignod, per 26 mila 70 euro e, infine, interventi di disgaggio, taglio vegetazione e posa di rivestimento su un tratto di pendio a monte della S.R. n.1, nel Comune di Perloz, per 385 mila 864 euro.