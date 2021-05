La danza 'profonda' di Irene Russolillo alla Cittadella dei Giovani

Da martedì 11 a domenica 16 maggio è in programma alla Cittadella dei Giovani di Aosta la residenza artistica con la danzatrice e coreografa Irene Russolillo che lavorerà al Teatro della Cittadella sul proprio progetto coreografico dal titolo 'Dove è più profondo'.

“Dove è più profondo” é un live-set di danza, voci e musica, esito di un processo creativo in cui alcuni praticanti di forme di oralità e canore tradizionali del territorio ospitante sono invitati a condividere il loro sapere e a fissare i propri contributi vocali attraverso delle registrazioni. A partire dalle tracce raccolte, viene creata una elaborazione sonora originale da cui scaturisce la creazione coreografica.

Domani dalle 10 alle 18 l’artista aprirà le porte del teatro per raccontare il processo creativo e per condividere le pratiche alla base della sua ricerca coreografica.

Irene Russolillo è danzatrice e coreografa. Tra le sue prime esperienze di danzatrice c’è quella con Micha Van Hoecke. In seguito ha collaborato con Roberto Castello per tanti anni, con Abbondanza|Bertoni e con molti altri.

Le sue prime creazioni sono gli assoli Strascichi, A loan e The Speech, quest’ultimo creato con Lisi Estaras dei Ballets C de la B. In seguito ha realizzato This is your skin, concerto coreografico per un trio di danzatrici e ha creato la coreografia per lo spettacolo Mirrors nell’ambito del programma Italia Culture Africa 2019. Come coreografa ha ricevuto negli anni il sostegno di ALDES e del Network Anticorpi XL.

Ha vinto nel 2014 il Premio Equilibrio Roma e il Premio Masdanza delle Isole Canarie come migliore interprete, nel 2015 il Premio Prospettiva Danza di Padova per Map, co-creato con Davide Calvaresi.

È stata selezionata per il programma Le promesse dell’Arte dall’IIC di Parigi nel 2016. È stata artista associata del Festival Oriente Occidente di Rovereto nel biennio 2017/2018. Ha ricevuto il Premio Cross Award di Verbania nel 2019. È una dei/lle coreografi/e dell’Associazione culturale VAN.