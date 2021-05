Al Gruppo Marazzato il premio 'Industria Felix'

Tra le aziende che il 13 maggio dalle 10 alle 12, nel corso di un evento online, data la pandemia, riceveranno il Premio ‘Industria Felix – l’Italia che compete’ c’è anche il ‘Gruppo Marazzato’ prossimo ai settant’anni nel 2022, leader in Piemonte nelle bonifiche ambientali, gestione e smaltimento di rifiuti industriali pericolosi e non sia solidi che liquidi con sede secondaria in Valle d'Aosta.

Il pregiato riconoscimento, frutto di un’inchiesta giornalistica sui bilanci delle società di capitali realizzata in collaborazione con l’autorevole data driven company italiana Cerved per individuare le migliori imprese nazionali per performances gestionali e affidabilità finanziaria, sarà assegnato da ‘Industria Felix Magazine’, supplemento trimestrale a ‘Il Sole 24 Ore’ insieme al Comitato Scientifico coordinato dal Vice Presidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale all’Università Luiss Guido Carli.

A condurre la cerimonia in streaming saranno i giornalisti Michele Montemurro e Angelo Mellone, Vice Direttore di Raiuno.

“Un risultato nel segno degli sforzi fatti in tema di crescita di addetti e patrimonio netto, per garantire lavoro e sviluppo alle persone che credono in noi”, affermano i fratelli Alberto, Davide e Luca Marazzato, terza generazione a guidare l’impresa di famiglia.