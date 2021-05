Maria De Biase chiude la prima edizione di AduMeet

Durante la serata, che sarà moderata da Donatella Corti (Libera Vda), potremo ascoltare la storia personale e lavorativa di una Donna che ha dedicato la sua vita al sogno di una scuola diversa. Contatto con la natura, educazione alimentare, ecosostenibilità, riciclo e legalità sono stati i cardini del duro lavoro svolto da De Biase nella sua Campania, terra meravigliosa ma piena di contraddizioni.

Maria De Biase

Classe 1960, originaria di Marano di Napoli, insegna da quando aveva 18 anni. Dal 2007 è stata dirigente scolastica di varie scuole e istituti nel Cilento. Unica dirigente scolastica italiana insignita del ‘Premio del Cittadino Europeo’ attribuito dal Parlamento europeo a persone o istituzioni che si sono distinte nei valori segnalati dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ad oggi dirige l’Istituto Comprensivo “Santa Marina - Policastro” in provincia di Salerno. Il suo carisma e la sua capacità di comunicare in modo semplice e diretto l’hanno resa famosa e il suo approccio alla scuola è sempre più seguito. Dai TEDx talks alle trasmissioni televisive, Maria De Biase ha portato al grande pubblico la sua visione semplice al tempo stesso complessa di una scuola “per” e non “contro”.

