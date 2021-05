Aosta: Incendiate dai vandali le toilettes pubbliche in via De Sales

Sono dovuto intervenire i Vigili del fuoco, la sera di domenica 9 maggio, per spegnere un incendio doloso che è stato appiccato all’interno delle toilette pubbliche in via De Sales ad Aosta. Le carenze e il degrado dei servizi igienici pubblici del capoluogo regionale sono state oggetto di un'inchiesta di Aostacronaca esattamente due mesi fa; peccato che in questo breve lasso di tempo la situazione sia ancora peggiorata.

"I Vigili del fuoco - si legge in una nota del Comune - hanno evidenziato che l'incendio è stato provocato tramite l’accensione del rotolo di carta igienica posto alla base della strumentazione del servizio igienico. A tale proposito, nella giornata odierna verrà sporta denuncia contro ignoti presso i carabinieri".

La strumentazione della toilette posta a sinistra nella struttura ha riportato danni ingenti che ne impediscono il funzionamento e l'agibilità; attualmente non risulta comunque agibile neppure il bagno di destra in quanto l’intera struttura, in accordo con i Vigili del fuoco, è stata posta fuori servizio.

"Nelle prossime ore - prosegue la nota - la società Quendoz che gestisce le toilette pubblichevprovvederà a effettuare le necessarie valutazioni tecniche ed economiche per il ripristino dei servizi".

Commenta l’assessore comunale all’Ambiente, con delega all’Igiene urbana, Loris Sartore: "Di fronte ad atti deplorevoli di questo tipo che condanniamo fermamente non si può che rimanere sconcertati. Purtroppo quello avvenuto ai danni della toilette pubbliche di via De Sales non è che l’ultimo di una lunga serie di piccoli/grandi episodi di vandalismo che queste strutture subiscono continuamente. Dal canto nostro stiamo cercando, insieme alla società Quendoz, di incrementare la funzionalità e la cura di tutte quelle installate sul territorio comunale, ma è evidente che azioni vandaliche di questo tipo scoraggiano e rischiano di rendere vano ogni intervento migliorativo in tal senso".