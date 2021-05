Due scialpinisti travolti da valanga in Val d'Ayas

Si è concluso poco prima delle ore 9 di questa mattina un intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav per una valanga caduta in Val d'Ayas.

Il distacco si è verificato nella zona del bivacco Rossi Volante, Monte Rosa, a quota 3600 mt. Due gli scialpinisti coinvolti, di nazionalità svizzera, usciti dalla neve con manovra di autosoccorso.

Sono in buone condizioni fisiche. Il medico in equipaggio di elisoccorso li ha visitati e non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Sono stati portati a valle in elicottero.