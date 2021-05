Oggi festeggiamo l'Europa

In questa occasione, in un momento in cui la gestione sanitaria assorbe ancora tutte le energie, occorre fare una riflessione sull'essere parte integrante di una grande realtà come quella europea. Pour l'autonomie ritiene quindi che oggi è un anniversario storico determinante anche per la nostra comunità, che nel solco dello spirito comunitario, con l'auspicio di un'Europa dei popoli come già sognato da Emile Chanoux, deve poter credere in una ripresa economica e sociale che potrà arrivare solo dai fondi del Recovery.

È soltanto con un utilizzo serio e con una gestione concreta che possiamo guardare al futuro della nostra realtà di montagna che, purtroppo abbiamo capito, non può contare troppo sul nostro livello centrale di governo ma che per potersi sollevare deve guardare all'Europa.Come stanno guardando all'Europa tanti giovani valdostani che all'estero hanno trovato il loro sblocco professionale e di vita.

Dobbiamo quindi insegnare ai nostri ragazzi a sentirsi cittadini europei, a saper cogliere le tante opportunità che offre il continente europeo, a studiare le lingue per essere agevolati negli scambi e a capire che è determinante aprire i propri orizzonti così come mantenere forte e saldo il legame con le proprie origini.È quanto mai urgente e fondamentalmente che anche a livello regionale vi sia la consapevolezza che urge una condivisione politica e sociale per arrivare pronti alla gestione dei fondi straordinari che l'unione europea dedica alla ripresa.

La nostra proposta al governo regionale è quindi l'istituzione di un Tavolo europeo regionale che coinvolga il Consiglio regionale ma soprattutto le forze sociali e le categorie economiche per struttura tutti insieme il futuro della Valle d'Aosta, piccola comunità al centro dell'Europa.