Excellent de Place Deffeyes 2020-2021: La destra e la sinistra finaliste per il gruppo Progetto Civico Progressista

Fosse una partita di calcio si protrebbe dire che ad andare in rete sono stae le ali: quella più moderata con Erika Guichardaz che di voti ne ha ottenuti 912 pari al 30,9%, mentre la sinistra sinistra entra in finale con Andrea Padovani che ha totalizzato 848 voti che vale una percentuale dl 28,6%. Tra Erika Guicharda che apriva la lista e Andrea Padovani che la chiudeva In mezzo, il vuoto; un vuoto nel quel sono precipitati notabili del Pd come l’assessore Jean Pierre Guichardaz che di voti ne ha presi 13, una volta avrebbe vinto al totocalcio ora è finito all’ultimo posto con un misero 0,4%.

Sorprendente l’esclusione dei favoriti: Albert Bertin (Progetto Civico), presidente del Consiglio, e della sua compagna di squadra Chiara Minelli assessora ai trasporti. Bertin ha ricevuto 546 voti pari al 18,4%; forse ha pagato i suoi troppi silenzi sui recenti casi di malaffare. Pare la sua lotta contro la criminalità organizzata si sia intiepidita. Chiara Minelli, giunta terza, ha ottenuto 572 voti che le valgono una percentuale del 19,3%; forse ha pagato il legame troppo stretto con il Movimento 5 Stelle.

Il Pd chiude il sondaggio, fatta salva Erik Guichardaz, agli ultimi quattro posti. Il già citato JPG ultimo, è preceduto da Paolo Cretier che con uno 0,9% ha raccolto 28 voti. Ma anche Antonino Malacrinò ha deluso le aspettative. Infatti ha ottenuto solo 44 voti che equivale all’1,5%.

Erika Guichardaz e Aandrea Padovani vanno dunque in finale con Pierluigi Marquis (Stella Alpina), Luigi Bertschy (Alliance Valdotaine), Stefano Aggravi e Nicoletta Spelgatti (Lega), Augusto Rollandin (Pour l’Autonomie).

Questa settimana si giocano l’accesso alla finale i consiglieri dell’Union Valdotaine.

Al termine delle eliminatorie, una per ogni gruppo presente in Consiglio Valle, i primi classificati, uno per genere, accederanno alla finale per conquistare il premio Excellent de Place Deffeyes 2020-2021.