In attesa di una casa e tanto affetto

Bimba tripode dolcissima ha perso la sua padrona

BIMBA così si chiama, è tripode le manca una delle zampe anteriori, ha 9

anni, le è morta la padrona

È molto dolce ma non va d'accordo con altri cani.

Vaccinazioni in regola, sterilizzazione no perché operandola al

moncherino della zampa e asportandoglielo il veterinario l'ha sconsigliata.

Abbiamo 10 giorni di tempo prima di portarla in canile vi prego,

aiutateci a trovarle un bella famiglia

X info +39 349 397 6493

ANISETTE BELLISSIMA PODENCO CERCA UNA CASA E TANTO AMORE

Anisette arriva da Caserta, abbandonata per strada senza un motivo..... è una bellissima podenco di 15 mesi taglia medio/piccola sui 12kg. sterilizzata, vaccinata, microcippata e test malattie infettive negativi.

Va d'accordo con i cani e i gatti, ok a guinzaglio. Cagnolina bisognosa di attenzioni e tanto tanto amore, inizialmente un pochino timida ma talmente golosa di wurstel da conquistarla subito.

Si trova in pensione in Piemonte ed è adottabile in tutto il Piemonte e Lombardia con seri controlli.