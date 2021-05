IL POUSSA CAFE @FIGLI&FIGLI@ DISPACCIO 8 MAGGIO

Ci sono figli di politici che per trovare un posto di lavoro partecipano ai concorsi dell’Università. Ci sono figli di politici che per trovare un posto di lavoro si rivolgono alle agenzie interinali. I primi magari risultano idonei ma finiscono indietro nella graduatoria e non vengono assunti. I secondi vengono assunti dall'Usl. (ASCOVA)