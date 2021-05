ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE DON DE L'AMITIÉ SANS FRONTIERE

Jésus dit: "Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis". Dieu est amour. Son amour est impartial, il nous fait ses amis. Voilà les paroles qui saturent les lectures de ce dimanche. Cette méditation sur l'amitié, sera guidée par l'inspiration de lettre de Cicéron sur l'amitié universelle.

1. L'amitié vraie est un don de Dieu.

Chers frères et soeurs, l'amitié est un don de Dieu. Comme l'écrit Cicéron, une amitié qui se rompt n'avait jamais existé, car un vrai ami est un autre moi-même (alter idem). Selon ce savant latiniste, l'amitié est éternelle quand elle est enracinée dans la nature. La nature pour lui est une divinité bienveillante, éternelle, pleine d'amour pour les êtres. Saint Augustin, admirateur de Cicéron, contemplant le visage de l'autre, se retrouve lui-même. Un jour, pleurant la mort de son ami d'une manière inconsolable, se lamentait en reprenant l'expression de Cicéron et disait: "nous étions un seul coeur dans deux corps, "unum ex duobus"(Confessions 4,9).

Selon Tulius Cicéron, la vraie amitié est divine, quand elle est fondée sur la vertu de la bonté. Seuls les bons, les personnes honnêtes, peuvent devenir des amis (amicitiam nisi inter bonos esse non posse). L'amitié entre les méchants est erronée dès le départ et finit par s'évaporer quand l'objet de leur relations n'est plus. Cette amitié fallacieuse se transforme en une inimitié litigieuse, offensive et violente. Deux raisons fondent l'amitié universelle: Notre insuffisance à nous affranchir, et l'amour gratuit de Dieu. L'amitié est fondamentale pour combler nos vides, car personne ne se suffit. Aristote dans son éthique à Nicomaque dit que l'homme seul sans communauté et sans ami est un monstre isolé sans roi et sans loi.

Toutefois, l'amitié liée à notre misère ne dure pas, si elle n'est pas illuminée par l'amour gratuit de Dieu.

2. Jésus nous a faits des amis.

"Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui". Jésus dit à ses disciples: "Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître". Dans cette parole qui réchauffe nos coeurs, Jésus montre les caractéristiques de son amitié qui doit illuminer l'amitié humaine. La vraie amitié est humilité, don de soi, compréhension, communication, correction fraternelle, communion et consolation. Jésus s'abaisse, car dans la vraie amitié, selon Cicéron "qui est supérieur s'abaisse pour que celui qui est dans la condition d'infériorité s'éleve en quelque manière".

Qui est riche enrichit le pauvre, car le critère de l'amitié vraie est l'égalité, la proportionalité (Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori). L'autre aspect de l'amitié de Jésus est la communication des secrets du coeur de Dieu le Père. Je ne vous ai rien caché. Jésus nous aime sans aucun autre intérêt que celui de nous introduire dans l'amour infini du Père. Cicéron disait que "l'amitié n'est pas la conséquence de l'intérêt, mais l'intérêt est la conséquence de l'amitié"(sed utilitas amicitiam secuta est). Enfin, l'amitié est consolation. Un vrai ami est celui qui te prend la main dans la situation de misère et l'incertitude selon Cicéron (verus amicus in re incerta cernitur). Si nous demeurons dans l'amour du Christ, nous formons un seul coeur et un seul esprit dans le Christ. Cet attachement à l'amour fondateur de nos amours, réalise notre rêve de l'amitié sans frontière.

3. L'amitié de Jésus est impartiale.

Jésus prend l'initiative pour que même les lointains deviennent proches de lui. C'est le cas de Corneille, le centurion romain, qui voit en Pierre la bonté de Dieu qui seul peut le sauver. Son geste de prosternation est une forme de profession de foi. Pierre, devant cet acte religieux d'un païen, affirme:" En vérité, je le comprends, Dieu est impartial: il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les oeuvres sont justes". Cette parole est la clef pour l'évangélisation, qui ne doit pas être une propagande religieuse de type fondamentaliste, mais une iradiation de l'amour de Dieu, par le témoignage. Corneille n'adhère pas à la foi par contrainte, mais découvre que le message de Pierre répond à son aspiration profonde, étanche la soif de son désir. Par la prédication de Pierre, il est habité par l'Esprit Saint. Il est enveloppé par l'amour de Dieu qui embrasse tout. Nous navigons dans l'océan de l'amour de Dieu.

4. Prière

Accorde-nous Père très bon, un amour impartial libéré de tout préjugé exclusiviste.

Jésus, ami de tout homme, viens purifier nos amitiés de tout esprit d'égoisme.

Esprit Saint, tempête bienfaisante et bienveillante de l'amour du Père et du Fils, viens briser les barrières de nos fermetures. Guéris-nous non seulement de la pandémie dévastatrice du covid, mais aussi des idéologies polluantes de notre monde comme celles éthnistes, racistes, afin de nous ouvrir à la fraternité sans frontière. Que les diversités culturelles, linguistiques, religieuses, soient opportunité pour bâtir les ponts de la concorde, de la rencontre pour un monde d'amitié sans frontière.

Vierge Marie, reine de la paix, prie pour nous. Amen.







Bon dimanche du bon pasteur frères et soeurs.



Paix et joie dans le Seigneur ressuscité

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.