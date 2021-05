L’Energy Village Open Air per ridare nuova energia turistica a La Thuile

La Thuile cambia volto e reinventa la vacanza in montagna, riposizionandosi nel panorama dell’offerta turistica d’alta quota come meta total wellbeing. La località valdostana che da sempre esprime la sua vocazione sportiva, ospitando eventi di rilievo internazionale sia nell’ambito dello sci, sia della mountain bike, si propone come un villaggio energizzante a cielo aperto, con tanto di programmi progettati su misura per le diverse tipologie di viaggiatore.

Questa strategia, nata da un innovativo studio di posizionamento, cominciato ancor prima del periodo pandemico, si basa sul concetto di benessere salutare trasformativo: sfruttare la forza, l’energia e la potenza di una montagna wild come quella di La Thuile per generare effetti benefici sul piano psico-fisico. Obiettivo: il potenziamento delle performance e la rigenerazione della persona, indipendentemente dalle attività praticate e dalla durata del soggiorno.

L’Energy Village Open Air di La Thuile ridefinisce lo spazio della vacanza montana, trasformandolo in una bolla energizzante per l’ospite che desidera compensare lo stress del lavoro con un’attività fisica, per le mamme in cerca di relax ed aree aperte e sicure per i bambini, per chi sceglie la vacanza attiva o semplicemente desidera abbandonare corpo e mente a una rigenerazione totale.

Prodotti turistici da vivere con la famiglia, con il partner o con gli amici in totale libertà, nel contesto di una montagna maestosa e selvaggia nella quale la natura, il silenzio, la luce e i colori ispirano, potenziano e curano e sono pagine nuove che si aprono nella vita di ogni ospite.

Una svolta significativa per l’offerta turistica locale, che vede oggi La Thuile impegnata in un articolato processo di costruzione di prodotti accuratamente ideati per il benessere dell’ospite, d’estate come d’inverno, e nella realizzazione di nuove infrastrutture rigorosamente pensate nell’ottica della sostenibilità e del rispetto ambientale