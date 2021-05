Aosta: Giunta approva piani di implemento digitale della città

Amministrazione aostana e servizi ai cittadini sempre più informatizzati, nell'ottica di una riqualificazione socio-culturale della città.

La Giunta del sindaco Gianni Nuti ha infatti approvato con delibera il Piano Triennale ICT (Tecnologia, Comunicazione e Informatica) 2021-2023, nonchè il Piano operativo annuale-Poa per l’informatica e le telecomunicazioni per l’anno 2021, nel rispetto della normativa vigente in ambito dell’accessibilità.

"Entrambi i documenti - si legge in una nota - il primo strategico e il secondo attuativo, hanno la finalità di migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese con l’obiettivo di rendere Aosta una città sempre più digitale, snellire le procedure, migliorare i processi, e informatizzare e digitalizzare quanto più possibile i procedimenti amministrativi".