Museo valdese e mostra "Intagli alpini. Legni decorati fra Valli valdesi e Queyras"

Le Valli valdesi fanno parte di un’area alpina in cui la decorazione a intaglio degli oggetti lignei è stata,per un lungo periodo, in particolare tra il XVIII e il XIX secolo, una pratica assai diffusa.

Dallo studio di questo nucleo è partito un progetto di censimento e ricerca, presso altri musei del territorio e soprattutto presso diverse collezioni private; la ricerca è sfociata in una mostra, che verrà aperta a partire dal 13 maggio 2021 presso la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, in cui saranno per la prima volta visibili quasi 200 oggetti, uniti solo per quest’occasione, provenienti dalle Valli valdesi e dal Queyras.

Accompagnerà la mostra il volume, Intagli alpini. Legni decorati delle Valli valdesi, curato da Samuele Tourn Boncoeur, conservatore del Museo valdese, che presenta il risultato della ricognizione svolta. La ricerca, dalle Valli valdesi si allarga al vicino Queyras e, presentando alcuni oggetti dalla collezione Chevallier, di Guillestre, indaga tra le similitudini e le differenze nella pratica della decorazione ad intaglio delle due aree.

Nel volume, riccamente illustrato, vengono per la prima volta accostati circa 150 oggetti selezionati tra musei e collezioni private consentendo così di far emergere quelli che sono gli aspetti peculiari di quest’area, finora poco studiata. Il fenomeno della decorazione lignea degli oggetti d’uso quotidiano assume quindi un’inedita rilevanza quantitativa e qualitativa, consentendo di ipotizzare che vi sia stata una produzione più diffusa di quanto non si potesse pensare sino ad oggi.

Una presentazione del lavoro e in generale sul tema della preservazione e della trasmissione della cultura materiale, può essere raggiunta sul canale youtube della Fondazione Centro Culturale Valdese dove un convegno il 30 aprile 2021 intitolato “Oggetti in campo. Narrare gli oggetti” havisto la presenza quali relatori di Franco Castelli, Daniele Jalla, Valter Giuliano, oltre alla presidente della Fondazione, Bruna Peyrot, al direttore della stessa, Davide Rosso, e al conservatore Samuele Tourn Boncoeur.

Il convegno anticipava la mostra e ne sostituiva una vera inaugurazione in presenza. La mostra sarà aperta in orario del museo valdese (storico ed etnografico) il giovedì, venerdì, domenica dalle 15 alle 18, su prenotazione con ingressi contingentati. Prenotazioni: dal martedì al venerdì 9-12,30: 0121950203 bookshop@fondazionevaldese.org