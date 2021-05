Il Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti a Fierida

Grazie alla presenza degli ambasciatori EPALE delle regioni Valle d’Aosta e Umbria, sarà inoltre presentato il nuovo Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti (CRIA), principale novità dell’educazione degli adulti in Valle d’Aosta, e l’online social Hackathon che Epale ha programmato a novembre in collaborazione con EGInA, S.r.l. di Foligno che si occupa di implementare progetti nazionali ed europei di innovazione sociale con speciale riguardo alla promozione di competenze digitali e formazione all’imprenditorialità.

Il webinar del pomeriggio (14.30 alle 16.30) sarà invece un incontro alla scoperta delle potenzialità del gioco di ruolo nell'educazione degli adulti, tema del seminario di formazione Epale “Il gioco di ruolo per la formazione degli adulti: imparare in prima persona" del 16, 17 e 18 aprile 2021. Verrà offerto un inquadramento teorico sulla didattica immersiva dei Larp (Live Action Role Play) educativi, una metodologia che si basa sull'esperienza in prima persona di situazioni reali (e non) e colloca gli studenti nel contesto del contenuto, facendoli realmente vivere ed interagire come partecipanti in uno scenario di simulazione guidato dall'educazione. Nel corso dell'incontro saranno inoltre presentati casi studio e buone pratiche per coloro interessati a conoscere o approfondire questa metodologia didattica.