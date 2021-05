Festa dell’Europa: Iiniziative della Regione per la celebrazione del 9 maggio

Si celebrerà domenica 9 maggio la Festa dell’Europa, ricorrenza nata per commemorare la pace e l’unità delle nazioni che la compongono. Proprio il 9 maggio del 1950, l’allora ministro degli Affari esteri francese Robert Schuman pronunciava, a Parigi, il suo celebre discorso, gettando le basi per la nascita di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, grazie alla quale evitare ulteriori guerre tra gli Stati membri.

Seppur il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso impedisca, per il secondo anno consecutivo, di celebrare la Festa dell’Europa attraverso iniziative che prevedano momenti di incontro con i cittadini, l’assessorato regionale dell'Istruzione, vuole cogliere l’occasione di tale ricorrenza per ricordare i valori ancora attuali su cui si fonda il progetto europeo. Mai come in questo periodo di pandemia di Covid-19, infatti, la Festa dell’Europa diventa un’importante opportunità per celebrare l’unità e la solidarietà nell’Unione europea.

A partire da domenica 9 maggio, sarà reso disponibile sul canale You Tube della Regione, nella sezione ‘Europa’ del sito Internet regionale, nonché sulla pagina Facebook di Europe Direct Vallée d’Aoste, un video messaggio realizzato dall’Assessore Luciano Caveri.

Sempre in vista della Festa dell’Europa, il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, partecipa agli eventi organizzati dalle classi di due Istituzioni scolastiche valdostane che hanno preso parte al progetto EPAS Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo e che, a conclusione del percorso svolto durante l’anno, propongono le seguenti iniziative:

venerdì 7 maggio , “La scuola apre le porte all’Europa”, evento online organizzato dalla classe quarta del Liceo linguistico dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e professionale di Verrès, cui prenderanno parte l’europarlamentare on. Tiziana Beghin, un responsabile dell’Ufficio italiano del Parlamento europeo, l’Assessore Luciano Caveri, la Sovraintendente agli studi Marina Fey e, appunto, le referenti del Centro Europe Direct Vallée d’Aoste;

sabato 15 maggio, Caccia al tesoro nelle vie della città, organizzata dalla classe quarta del Liceo scientifico e linguistico Bérard di Aosta, rivolta agli studenti dell'Istituzione scolastica. Europe Direct sarà presente all'info-point dedicato all'Europa e alle opportunità offerte ai giovani.

La Regione parteciperà alla Festa dell’Europa anche attraverso il suo Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles: il Comitato europeo delle regioni (CdR), infatti, ha voluto coinvolgere nell’organizzazione dell’evento anche gli uffici regionali presenti a Bruxelles.

La Regione Valle d’Aosta ha avuto l’onore di essere selezionata, fra 36 candidati, quale rappresentante dell’Italia, meritandosi un ulteriore e particolare spazio all’interno del quiz ufficiale fotografico, che sarà pubblicato dal 3 al 16 maggio 2021 sul canale Instagram del Comitato delle Regioni.

Tutti i contributi regionali pervenuti al CdR saranno infine pubblicati e visibili all’interno della sua galleria Flickr, disponibile al seguente link: https://www.flickr.com/photos/<wbr></wbr>cor-photos/albums/<wbr></wbr>72157719144884700