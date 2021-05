Pièce théâtre en clôture Concours Cerlogne

En guise de clôture du Concours Cerlogne - 1132 participants dont 998 enfants et 134 enseignants - la compagnie théâtrale Palinodie a été chargée de concevoir,

comme aboutissement du parcours d'animation effectué en classe tout au long de l'année par des animateurs, une dernière séance sur le thème du 59e Concours Cerlogne, ''Les rêves, les êtres invisibles et les récits fantastiques'', que les acteurs viendront présenter dans toutes les écoles où il est possible de les accueillir en plein air, tout en assurant les mesures en matière de contrôle et de gestion de l'épidémie de Covid-19.

La première de cette activité didactique, intitulée ''Ravaneun'', d'une durée d'environ une heure, se déroulera le 10 mai prochain à Brusson, au bord du lac. Les autres se succèderont jusqu'au 8 juin.

Afin de leur laisser un souvenir agréable du Concours Cerlogne et du travail qu'ils ont effectué, élèves et enseignants recevront aussi le livre Lé Grose Fuméle (Les femmes géantes) légende de la tradition tiré du volume ''Merveilles dans la Vallée' d'Alexis Bétemps et Lydia Philippot ainsi qu'un cadre photo dans lequel ils pourront mettre l'image du souvenir qui leur est le plus cher.

''Malgré les difficultés - déclare l'assesseur Jean-Pierre Guichardaz - le Concours Cerlogne exprime toujours une vitalité encourageante, impliquant chaque année de nombreux élèves et enseignants. C'est une initiative incontournable pour intéresser les jeunes au patois et à la culture dont il est porteur. Merci aux enseignants pour l'engagement envers le patois porté en avant, cette année aussi, malgré les nombreuses difficultés que nous connaissons encore aujourd'hui''. (ANSA).