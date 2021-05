Fondazione Sapegno primo ente valdostano a riceve fondi nazionali per istituti culturali

Via libera dal Governo Draghi alle risorse per gli istituti culturali e per la prima volta presente anche un ente Valdostano. il giusto riconoscimento per l’attività di alto livello svolta da oltre 30 va alla Fondazione Natalino Sapegno Onlus.



"Il 22 aprile, come commissione Cultura del Senato - spiega il senatore valdostano Albert Lanièce - abbiamo dato il via libera alla tabella triennale che finanzia associazioni, fondazioni, istituti nazionali, accademie storiche, società scientifiche che operano su tutto il territorio nazionale e che tramite il loro patrimonio documentario e museale, diffondono sapere e conoscenza".



Come relatore, Lanièce ha illustrato lo schema decreto del ministro della Cultura adottato di concerto con il ministro dell'Economia con il quale si individuano gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale. L’entità complessiva del contributo per il 2021 è pari a 22.874.433 euro.



"Uno stanziamento che, sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento difficile quale quello attuale - conclude il senatore - conferma un consistente trend di crescita rispetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità. Infatti, rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020, l’incremento è del 90 per cento, e addirittura del 241 per cento rispetto alla Tabella 2015-2017".