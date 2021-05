Comuni valdostani in cerca di idee per un 'turismo nuovo'

Non tutti i mali vengono per nuocere: la pandemia aiuta a pensare. È dei giorni scorsi la notizia che in Consiglio comunale a Saint Vincent si è affrontata l’opportunità di pensare ad una idea di turismo nuovo: dalla riqualificazione delle storiche Terme Fons Salutis al ritorno di prestigiose manifestazioni le idee sono fioccate, tutte condivisibili, ma giustamente come qualche consigliere di opposizione ha sottolineato, sarà necessario dare concretezza alle proposte e non tutte possono essere prese in considerazione. Sarà necessaria la programmazione di una linea di intenti precisa, concordata con tutte le forze politiche e con l’Amministrazione regionale, alcune proprietà di quelle che possono essere prese in considerazione sono regionali.

Il Recovery Plan è una mano tesa, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Il clima della Riviera delle alpi, le terme, suggeriscono di investire in un turismo salutistico, un mondo sempre di più attento alle offerte, esigente, che potrebbe trovare largo consenso e portare in Valle un settore turistico in cui finora ci siamo solo affacciati.

Quello che sta cambiando è anche la mentalità, si sta affievolendo quel turismo pigro che spesso è stato criticato, quel turismo che ha dato tanto senza mai costringere a pensare, ma ora si è capito che se tutta l’economia è legata ad un unico polo, l’economia cade se il polo cade.

La parola autonomia è di moda nella nostra regione, riuscire a creare un’autonomia turistica, ancorata alle potenzialità e caratteristiche locali sarà un asso nella manica. Il turismo è diventato concorrenza, offrire quello che tutti offrono, o perlomeno tanti lo fanno non è facile, ma offrire del nuovo, emergere nell’offerta, differenziarsi, sarà un grande vantaggio e la riviera delle alpi merita di ritornare ad un turismo elittario, sfuggito nel tempo, perla incontestata di tutta la regione, ma per troppo tempo nelle mani di pochi con la comunità a subire volontariamente e accondiscendente alle altrui decisioni.

L’Amministrazione comunale sta dimostrando di voler essere padrona del proprio destino, e l’intera comunità non può che apprezzarne l’operato anche se, finalmente, ci si dovrà rimboccare le maniche e decidere sul da farsi.

Saint Vincent sarà e dovrà essere traino per tutta la regione, viviamo in una terra meravigliosa ed ogni angolo dovrà essere valorizzato per le sue peculiarità con quell’orgoglio che da sempre ha caratterizzato i valdostani.