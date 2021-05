Riaperto il bando per gli interventi a sostegno del settore forestale

L’intervento intende favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l’accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione dei prodotti forestali, obiettivi che potranno essere realizzati puntando sulla nascita di nuove imprese, sull’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza, attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, sulla diversificazione e trasformazione della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile e, ancora, sull’offerta di modelli commerciali e organizzativi in grado di valorizzare la qualità delle produzioni locali.

Il bando prevede sostegni per l’acquisto di macchinari forestali da utilizzare per le operazioni di taglio, allestimento, concentramento ed esbosco oltre ad alcuni macchinari legati al trasporto aziendale, al primo condizionamento e a lavori forestali vari. Sono previsti anche sostegni per la realizzazione, il miglioramento o l’adeguamento di fabbricati quali tettoie, depositi, piazzali e imposti permanenti.

Il sostegno economico può coprire il 40 per cento delle spese ammesse, con una dotazione finanziaria che ammonta a 336 mila euro.

Le domande devono essere presentate, tramite il portale SIAN, entro le ore 12.00 del 1° dicembre 2021.

Sono previste tre finestre istruttorie: alle ore 12:00 del primo giorno di luglio, di settembre e di dicembre si procederà con l’istruttoria delle domande presentate fino a quel momento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Struttura Foreste e sentieristica ai numeri 0165/776259 (ufficio tecnico di supporto per il PSR) e 0165/776226 (supervisore dell’istruttoria) oppure consultare il sito della Regione, all’indirizzo:

https://gestionewww.regione.<wbr></wbr>vda.it/risorsenaturali/<wbr></wbr>foreste_e_legno/Psr1420/<wbr></wbr>Sottomisura_8_6/8_6_1_2021_i.<wbr></wbr>aspx link sul quale è caricata la documentazione