Manuele Amateis nuovo direttore dell'Arer

Originario di Torino ma in Valle da 21 anni, laureato in Scienze politiche, 50 anni, sposato con Francesca Rizzo e papà del piccolo Leonardo da 50 giorni, Manuele Amateis è da oggi giovedì 6 maggio il nuovo direttore dell'Agenzia regionale di edilizia residenziale-Arer della Valle d'Aosta. Succede a Stefano Franco, che proprio oggi è tornato al suo 'vecchio' incarico di segretario generale del Comune di Aosta.

Dal 2011 Amateis è stato segretario comunale in diversi Comuni valdostani, ultimo dei quali in ordine di tempo quello di Montjovet; prima era stato a Champdepraz e Ayas. "Sto prendendo confidenza in queste ore con l'Arer dove ho trovato un ambiente molto attivo e collaborativo - spiega Amateis ad Aostacronaca - e devo dire che mi sono accorto subito che il lavoro da fare è tanto e molto vario".

Sino a poco tempo fa l'Arer si limitava alla gestione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le 'case popolari') di Aosta, ma ora gli impegni sono molteplici: "Oggi l'agenzia si occupa della preparazione poi bandi per tutti i Comuni - spiega Amateis - degli accordi con gli enti pubblici sulla qualità dell'abitare e dell'iter per l'applicazione del bonus 110 agli alloggi Erp. Insomma, tanta carne al fuoco nuova rispetto all'attività storica".

Meno di un mese fa il Comune di Aosta ha annunciato una serie di importanti interventi per cambiare il volto dei quartieri popolari del capoluogo valdostano, primo fra tutti il quartiere Cogne e l'Arer in questo programma avrà un'importante voce in capitolo. "Ci attendono anni di grande impegno e iniziative - conclude Amateis - sfide attese anche e soprattutto dalla popolazione mirate a migliorare sensibilmente la qualità della vita".

I numeri aggiornati dell'Arer

La progettazione e pianificazione degli ultimi anni ha permesso all'Arer, che gestisce un patrimonio di circa 1.800 alloggi in Valle d'Aosta, di avviare una serie di interventi straordinari già programmati e concordati

con l’Amministrazione regionale tra cui:

- Sostituzione delle reti idriche ammalorate presso tre edifici di via Liconi si tratta del totale rifacimento delle dorsali di distribuzione idrica e di acqua calda sanitaria.

- La rimozione del tetto in Eternit di palazzina di proprietà Arer al civico 10 del

quartiere Europa, e relativo rifacimento della copertura;

- Il rifacimento piazzale e aree cortilizie presso palazzina di proprietà Arer nel

quartiere Dora.

- La ristrutturazione di circa 12 alloggi delle palazzine 'Giacchetti' mediante la

formazione di tre lotti da quattro alloggi, comprendenti interventi di sistemazione e messa a norma impiantistica;

- L’allacciamento di alcuni alloggi delle case Giacchetti al teleriscaldamento (sistema

già presente ed utilizzato dalla maggioranza delle unità immobiliari);

- L’aggiornamento catastale degli alloggi situati nei complessi edilizi storici “Filippini”, “Stura” “Giacchetti” del quartiere Cogne, attività avviata mediante convenzione con il Collegio dei Geometri, atta a consentire il trasferimento definitivo, in diritto di superficie, delle unità immobiliari, dal Comune di Aosta all’ARER.

- Tutte queste attività sono terminate o prossime alla realizzazione; si tratta di investimenti per circa un milione di euro, in buona parte destinati al quartiere Cogne, a cui si devono aggiungere altri 500.000 euro per interventi di riqualificazione energetica su immobili a proprietà mista (ARER/Privati), per i quali le procedure sono già state avviate dai proprietari privati, si tratta delle palazzine 'Mattioda' in via Parigi e 'Nuova Stura' in via Monte Cervino.