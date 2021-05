19enne valdostano vince il bando per l'immagine del Cervino Cinemountain 2021

Sarà composta da "una foglia, infinite storie e un'altalena di tempi, come quelli della montagna e come quelli del cinema" l'immagine che rappresenta la 24esima edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa, in programma a Cervinia e Valtournenche dal 30 luglio all'8 agosto prossimi.

A realizzare la nuova grafica è il 19enne valdostano Filippo Maria Pontiggia, che si è aggiudicato il bando convincendo la giuria "per l'originalità dell'idea e la qualità tecnica complessiva del lavoro che, da un lato, riesce a sintetizzare al meglio le tematiche del festival in una sola immagine e, dall'altro, sa declinarsi e moltiplicarsi in una miriade di spunti grafici diversi all'interno dell'impaginato del catalogo e dei diversi materiali promozionali".

Gli altri due finalisti che si aggiudicano il secondo e terzo posto sono Caterina Di Iulio (seconda classificata) e Daniela Grivon (terza). Il festival assegnerà l'Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée, selezionato tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria appartenenti al circuito dell'International Alliance for Mountain Film: da Trento a Katmandu, passando per le rassegne più importanti. Le iscrizioni per i filmmaker chiuderanno il 6 giugno prossimo.