Corsi di formazione FSE Maggio-Giugno 2021 Consorzio CTI - VIDEO

La formazione professionale mira a preparare, aggiornare e sviluppare le competenze delle persone per il lavoro attraverso l’acquisizione di conoscenze e la padronanza delle competenze di base. I corsi di formazione professionale sono importanti per entrare nel mondo del lavoro.

Il CTI è un ente accreditato di formazione professionale che offre principalmente formazione per il lavoro, in generale a breve termine, dinamico e con modelli di sviluppo istituzionale fuori dalla scuola. Con i suoi corsi di qualifica professionale coprono dalla formazione per giovani e adulti.

LE PROPOSTE DEL CTI

Percorsi formativi professionalizzanti nel settore amministrativo e contabile (Adulti). Terza Edizione

