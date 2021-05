'Ndrangheta, maxi operazione contro le 'ndrine Giorgi e Agresta - VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA

Coordinata dal Procuratore capo della Dda di Torino, Anna Maria Loreto, è in corso in queste ore una maxioperazione internazionale nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta, attive nel 'locale' di Volpiano, per la 'ndrina Agresta di Platì (RC), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti 'Boviciani' di San Luca (RC). Le dichiarazioni del pentito Domenico Agresta (figura importante anche nell'inchiesta Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta) sono state fondamentali per l'esito delle indagini.

Gli indagati sono ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale e operativi i in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.

L'operazione, denominata 'Platinum-Dia' coinvolge Germania, Romania, Spagna e tutto il territorio italiano; vede impegnati oltre 200 tra uomini e donne della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di agenti della polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.

La Dia sta operando, su disposizione del Tribunale di Torino, numerose misure cautelari e sequestri preventivi di beni tra compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di Euro. In particolare, sono oggetto di sequestro cinque compagini societarie che operano nel settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione 'Caffè Millechicchi'; il bar 'VIP’S' di Torino; una rivendita tabacchi a Volpiano; la società 'G.P. Immobiliare' e l'impresa edile “General CostruzionI srl”, tutt'e due con sede a Torino.

