Al via finanziamento 2021 per la Casa di riposo 'J.B. Festaz'

La Giunta ha approvato il bilancio previsionale triennale 2021/2023 dell’Azienda pubblica di servizi alla persona 'J.B. Festaz' e ha adottato per l’azienda le medesime modalità di finanziamento già adottate per gli enti pubblici gestori dei servizi residenziali a favore di persone anziane e inabili.

La spesa a carico della Regione per la gestione dei servizi socio-assistenziali erogati nel corso dell’anno 2021 dalla Casa di riposo Festaz è stimata in due milioni di euro.

Il Governo regionale riconosce un importo pari al costo unitario ottimale giornaliero determinato in 115 euro al netto della contribuzione prevista a carico dell’utente, oltre a 8 euro per l’assistenza infermieristica, nonché, per i posti di struttura 'protetta plus', 125 euro, oltre a 18 euro per l’assistenza infermieristica.