Domani mercoledì 5 maggio saint Pie V pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 5 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 6 maggio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans - ore 19.30

Incontro di preghiera con gruppo universitari

Sabato 8 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Nus e di Fénis

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.00

S. Cresime per le Parrocchie di Sant'Orso e di Porossan

Domenica 9 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

Martedì 11 maggio

ore 10.00-12.00

Riunione in videoconferenza dell'Osservatorio centrale per i beni culturale

di interesse religioso di proprietà ecclesiastica

Santuario di Cussanio (Diocesi di Fossano) - ore 18.30

Partecipazione alle celebrazioni per il quinto centenario delle apparizioni

Mercoledì 12 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 13 maggio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 14 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Entrèves - 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - 17.00

S. Cresime

Domenica 16 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

