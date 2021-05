Visite à Aoste de l’ambassadeur de France en Italie, monsieur Christian Masset

La Présidence de la Région autonome Vallée d’Aoste communique qu’elle a eu l’honneur d’accueillir hier lundi le 3 mai monsieur Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie, en visite officielle en Vallée d’Aoste.

Après avoir rencontré le Syndic d'Aoste, Gianni Nuti, l’Ambassadeur Masset a été accueilli au Palais régional par le Président de la Région, Erik Lavevaz. Le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, l’Assesseur aux Biens culturels, au Tourisme, aux Sports et au Commerce, Jean Pierre Guichardaz, et l’Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale, Luciano Caveri, étaient également présents à cet entretien.

Après le traditionnel échange de salutations, l’Ambassadeur Masset a pris la parole.

La Vallée d’Aoste – a-t-il déclaré – est un trait d’union naturel entre la France et l’Italie : son territoire exceptionnel et sa longue tradition culturelle renforcent ce sentiment d’amitié et de solidarité qui traverse les Alpes. Le regard vers le futur doit viser à revitaliser les rapports transfrontaliers, du point de vue économique comme du point de vue touristique et culturel. En outre, dans un scénario international où la francophonie connaît un essor, le bilinguisme valdôtain peut constituer une immense opportunité pour les jeunes, dans leurs parcours professionnels et de découverte du monde.

Le Président Lavevaz a pour sa part souligné : on a été ravi de la visite de M. Masset : la rencontre institutionnelle a été non seulement l’occasion pour souligner l’amitié et la solidarité entre les deux côtés des Alpes, mais également pour aborder des thèmes concret tels que la collaboration transfrontalière et la francophonie, les infrastructures internationales et la télévision francophone. On a eu l’occasion de présenter à l’Ambassadeur la particularité de la Vallée d’Aoste et de son rôle de liaison entre la France et l’Italie : notre histoire et notre réalité linguistique peuvent être des instruments précieux pour renouveler la collaboration entre les deux pays, tout en soulignant la spécificité de notre région.

Le Président Alberto Bertin a remarqué: cette rencontre a représenté une occasion de réaffirmer des liens ancrés dans l'identité de notre Région, dans nos valeurs et nos spécificités. Le Conseil de la Vallée est engagé dans la défense et la promotion de la langue française et de l'espace francophone, qui offrent, surtout à nos jeunes, des opportunités d'échanges, de rencontre et d'ouverture.

Le Syndic d’Aoste, Gianni Nuti a dit: au cours de cette rencontre très cordiale, nous avons abordé diverses question, à la fois nationales et transfrontalières. Nous avons notamment rappelé les liens importants de la ville d’Aoste avec le monde francophone et, en particulier, avec les villes françaises de Chamonix, d’Albertville et de Narbonne. À cet égard, comme nous l’avons expliqué à Monsieur l’Ambassadeur, notre intention est de resserrer ces anciens liens d’amitié, dès que l’actuelle phase d’urgence épidémiologique sera terminée, en vue de nouvelles collaborations dans les secteurs de la culture, de l’éducation et du tourisme.

À la fin de l’entrevue, l’Ambassadeur Masset a signé le Livre d’or de la Région.

Au cours de l’après-midi, une visite guidée de la ville a permis à l’Ambassadeur d’apprécier certains de ses hauts lieux, avant de découvrir l’exposition 'Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui', suivie par une visite au siège de l’Alliance française et la rencontre, à l’Université de la Vallée d’Aoste, avec la rectrice Mariagrazia Monaci. La journée valdôtaine de l’Ambassadeur Masset s’est conclue par la visite du château d’Issogne, puis du Fort de Bard.