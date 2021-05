Conférence internationale sur filière lait

Le lait et les activités laitières, premier volume de l'Atlas des Patois Valdôtains, fera l'objet d'une web conférence internationale, organisée par l'Université de la Vallée d'Aoste et l'assssorat des Biens culturels le 6 mai à 9h15.

La publication de ce premier volume représente l'aboutissement d'une activité de recherche entamée dans les années 1970 et achevée grâce à la collaboration entre le l'assessorat des Biens culturels et le Département des Scences humaines et sociales de l'Université. La recherche porte sur le franco-provençal dans sa variété valdôtaine: une variété linguistique qui, en raison de ses particularités, a maintenant près de cent cinquante ans d'intérêt de la part des linguistes.

Les 112 articles principaux qui composent le volume explorent les 'mots' et les 'choses' d'un secteur qui caractérise fortement la culture matérielle traditionnelle alpine: la filière lait. Lors de la conférence, Gianmario Raimondi et Saverio Favre présenteront le projet de l'Atlas des Patois Valdôtains et son premier volume. La web conférence, également parrainé par le Centre d'information sur l'Éducation Bilingue et Plurilingue, est ouverte au public et se déroulera en live streaming sur la plateforme Teams. L'inscription en ligne sur le site de l'Université della Valle est obligatoire. (ANSA).