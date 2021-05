Nominato nuovo Comitato scientifico Museo Scienze Naturali

Semaforo verde, dopo mesi di stallo, ai rinnovi di comitati regionali in ambito scientifico-culturale.

Il Governo regionale ha nominato oggi lunedì 3 maggio, in qualità di membri del comitato scientifico del Museo regionale di scienze naturali 'Efisio Noussan', per la durata di cinque anni: Massimo Bocca, Direttore del Parco naturale Mont Avic, Paolo Castello, Maurizio Bovio e Pietro Passerin d’Entrèves, in rappresentanza della Société de la Flore Valdôtaine, e Santa Tutino, Dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette.