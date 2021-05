Al Circolo valdostano della Stampa si parla di accordo tra lessico e poesia

'Lessico e poesia vanno d'accordo' è il tema dell’incontro conviviale del Circolo valdostano della Stampa che, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-covid, si terrà ad Aosta, sabato 15 maggio a partire dalle ore 13 al Ristorante Intrecci, in via Binel 12-

"Argomento di rilevante interesse non solo specialistico - afferma la Presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina - mirato a far riflettere sulle lacune lessicali degli studenti e sull’importanza della poesia per migliorare la competenza lessicale".

Oratrice la professoressa Franca Bosc, "un gioiello di casa nostra giustamente apprezzata a livello non solo nazionale per la qualità delle ricerche e pubblicazioni attinenti l'importanza della scuola - ricorda Vacchina - soprattutto in un momento di crisi e ripensamento, per la rinascita della comunità, anche nell’ottica di una corretta integrazione".

Docente di Didattica dell’Italiano a Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino, già Docente di Lingua italiana per stranieri e Linguistica italiana all’Università degli Studi di Milano, coordina ricerche nel campo dell’apprendimento lessicale, occupandosi in particolare di didattica di italiano a stranieri e contribuendo alla formulazione di proposte metodologiche comunitarie all’interno di Streering Committee del Programma Lingua dell’Unione Europea e della Direzione Generale per l’insegnamento della lingua italiana nel mondo aziendale e, più in generale, per la formazione linguistica nelle scuole e dei docenti in Europa; tiene lezioni all’Accademia dei Lincei (Polo Scuola) e presso Ministeri e Ambasciate. Numerose e rilevanti le pubblicazioni scientifiche (a titolo es. Arricchire il lessico attraverso la poesia Erickson) anche come curatrice e direttrice di Collane editoriali (a titolo es. Italiano lingua straniera-Formazione degli insegnanti Paravia/Mondadori), le collaborazioni scientifiche per l’elaborazione di testi scolastici a livello europeo e internazionale e la presenza in Comitati scientifici e Direzioni editoriali anche online (a titolo es. www.italianolinguadue.unimi.it).

La presenza alla conviviale dovrà essere comunicata alla segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416455) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).