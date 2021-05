Aymavilles: Anziano muore in sentiero

Due interventi di soccorso dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi domenica 2 maggio ad Aymavilles.

Una squadra di pompieri specializzati nelle tecniche Speleo Alpino Fluviali-SAF è intervenuta intorno le 10,50 sul sentiero n. 2 che collega il capoluogo a Pondel. Su richiesta dei carabinieri, già presenti sul posto, è stato effettuato il recupero della salma di un anziano, rinvenuta da un passante a dieci metri dalla strada regionale.

Il medico dell’elisoccorso ha accertato le cause naturali del decesso. Successivamente, verso le 12,20 la squadra è nuovamente intervenuta nello stesso comune per il soccorso ad una persona che, chiusa in casa, non rispondeva ad un conoscente passato a trovarla.

Aperta la porta, l'infortunato è stato trovato in vita e affidato alle cure dei sanitari intervenuti con ambulanza e automedica. E' stato anche necessario l’invio del carro allagamento per prosciugare una perdita d’acqua.