TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 3 maggio

- ore 10 - convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per trattare il disegno di legge il rendiconto generale della Regione e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020: sarà nominato il relatore e l'Assessore alle finanze, Carlo Marzi, illustrerà il provvedimento. I Commissari esamineranno quindi le relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta in merito a: esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio 2018 dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta nel 2019; gestione dei Centri per l'impiego (CPI) e sullo stato di attuazione della disciplina normativa di riferimento; gestione del servizio sanitario della Regione per l'esercizio finanziario 2019; esiti del controllo relativo al rendiconto dell'esercizio 2018 e ai controlli interni 2018 del Comune di Aosta; esiti del controllo relativo al bilancio consolidato 2018 del Comune di Aosta; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2020-2022.

- 11h15, Aoste, Salle des réunions du Gouvernement valdôtain, visite officielle de l’Ambassadeur de France en Italie, M. Christian Masset. Le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, est présent.

- ore 15, visita, tramite collegamento telematico all'Aula, della classe 3aC della scuola secondaria di primo grado Saint-Roch di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes. avvio della prima edizione del Cactus International Children’s and Youth Film Festival. La rassegna, organizzata da Long Neck Doc Associazione Culturale, col sostegno, tra l'altro, del Consiglio Valle, coinvolgerà in tutto 12.576 alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, chiamati a visionare e giudicare i 28 cortometraggi in concorso.

Martedì 4 maggio

- ore 8.45, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire i Coordinatori dell'Avvocatura regionale, Riccardo Jans, e del Dipartimento regionale legislativo e Aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio, in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2021 sulla legge regionale n. 3/2020 in materia di gestione dei rifiuti extraregionali.

- ore 10, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quinta "Servizi sociali" rispettivamente presiedute dai Consiglieri Albert Chatrian e Erika Guichardaz, per proseguire nelle audizioni in merito alla petizione popolare "Progetto salute 2030": saranno sentiti Albert De Pineda Alvarez, esperto di architettura ospedaliera; l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, accompagnato dai progettisti della Société Infrastructures Valdôtaines (SIV) srl, Alessandro De Checchi, Luca Asiatici, Giulio De Felli, dal progettista del Centro Studi Progettazioni Edilizie di Firenze (CSPE), dalla Direzione strategica dell'USL VdA (il direttore generale, Angelo Pescarmona, il direttore amministrativo, Marco Ottonello e il direttore sanitario Guido Giardini) e dal Commissario straordinario delegato per l’attuazione della riorganizzazione ospedaliera, Raffaele Rocco.

Venerdì 7 maggio

- ore 11 il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza alla riunione del Coordinamento antimafia e legalità, istituito nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.