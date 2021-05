Excellent de Place Deffeyes 2020-2021: Il ruggito del Vecchio Leone, Augusto Rollandin finalista per il gruppo Pour l’Autonomie

La qualificazione alla prima edizione del premio Excellent de Place Deffeyes è stata senza storia per la terna presentata da Pour l’Autonomie. Dopo un avvio al fulmicotone del giovane Marco Carrel, che in poche ore aveva totalizzato una quarantina di voti, come un motore diesel e abituato alle lunghe distanze del Tor des Geants, il Vecchio leone della storia autonomista ha iniziato a rosicchiare terreno al capogruppo Carrel. Dopo due giorni lo ha affiancato e poi l’ha lasciato alle sue spalle concludendo il sondaggio a quota 301 voti pari ad un super 70,2% nuovo record in termini percentuali.

L’emergente Marco Carrel ha totalizzato 102 voti che vale un 23,3 punti percentuali. Sul podio, ma solo perché gli esaminandi erano tre, è salito anche Mauro Baccega che trova sempre un taxi per entrare in Consiglio Valle. Poco gradito al mondo autonomista Baccega si è fermato a 26 voti (6,5%) molto lontano dal secondo e ad una distanza biblica da Rollandin.

Se l’indiscusso vincitore della qualificazione di Pour l’Autonomie è Augusto Rollandin che continua a riscuotere la fiducia di tanti valdostani e valdostane, il bocciato è sicuramente Mauro Baccega. Il sondaggio è libero e non è condizionato da amicizie e pur legittime promesse che il più delle volte non vengono mantenute. Solo pochi mesi fa, infatti, Baccega ottenne 506 voti precipitati ai 26 del sondaggio, quasi un ventesimo. E’ pur vero che il sondaggio non ha valore scientifico e non è confrontabile con il voto del settembre scorso, ma è giusto osservare che Rollandin che alle regionali ha ottenuto 1085 voti e dal sondaggio a portato in cascina un terzo dei voti, ovvero 301, mentre Carrel alle regionali ne ha presi 278 e circa la metà (102) nel sonda.

Al termine delle eliminatorie, una per ogni gruppo presente in Consiglio Valle, i primi classificati, uno per genere, accederanno alla finale per conquistare il premio Excellent de Place Deffeyes 2020-2021. Ed ora si giocano l’accesso alla finale i Consiglieri del gruppo Progetto Civico Popolare

Buon Voto fino a sabato prossimo.