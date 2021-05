LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

La vicenda dei protetti dalla dottrina Mitterand è interessante perché ha delle sorprendenti analogie con un ‘altra vicenda che poi vi dirò.

E’ giustizia quella che arriva 50 anni dopo o non è giustizia quella che impiega 50 anni per essere applicata? C’è chi è convinto che Sofri, Pietrostefani e Bompressi non abbiano avuto un processo indenne da condizionamenti e chi ritiene che sia stato un normale processo. Ci sono vittime, o parenti delle vittime, che perdonano, altre che non ne hanno nessuna intenzione.E ci i siamo stupiti, e anche preoccupati, che non ci fosse un virologo d’accordo con un altro?