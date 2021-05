APPELLO ALLA COMUNITÀ VALDOSTANA, nel giorno della festa del Lavoro

Nel marzo dello scorso anno il mio Paese, per 69 interminabili giorni, interamente e senza eccezioni, si è fermato nell’esercizio delle sue funzioni sociali, culturali ed economiche, nel comune sforzo di combattere una pandemia che ci aveva colti impreparati ma che avremmo vinto, si diceva, uscendone migliori di prima.

A 14 mesi di distanza, non solo la pandemia non è stata ancora vinta, ma il senso di corresponsabilità e di solidarietà sociale che ci avrebbe dovuto vedere più uniti che mai nel superamento di questo che per molti, ma evidentemente non per tutti, è stato il periodo più tragico della propria esistenza, questo senso di corresponsabilità e solidarietà, dicevo, è miseramente naufragato sulle rocce dell’egoismo individualista. Lo slogan che ha scandito la prima ondata pandemica “Andrà tutto bene” è stato reinterpretato, in quelle successive, in “Andrà tutto bene, almeno per me”.

Chi non ha mai smesso di lavorare, neppure un giorno, o chi ha ripreso nel maggio del 2020, in alcuni casi a ritmi anche superiori a prima del Covid, si è ormai assuefatto alle lagne di chi sostiene di essere allo stremo delle forze e di non poter più resistere oltre ad una situazione come quelle attuale.

Lo Stato ha il dovere di tutelare la salute dei propri cittadini ed io, da buon cittadino, ho il dovere di contribuire, nel mio piccolo, affinchè tutta la mia comunità sia protetta dal punto di vista sanitario.

Ma nella nostra Repubblica vige anche il principio costituzionale del diritto al lavoro, che non credo abbia valore gerarchico secondario. Come cittadino mi sento vilipeso in questo mio diritto, assistendo, senza poter reagire, ad un trattamento iniquo che ha visto privilegiare alcuni settori produttivi del nostro Paese a discapito di altri. La scarsa, e forse impossibile, osservanza delle norme di sicurezza contro la diffusione del virus in alcuni settori, e luoghi, ritenuti indispensabili e quindi lasciati operare, ha drammaticamente rimandato una soluzione drastica, nella quale ci saremmo nuovamente dovuti sentire tutti coinvolti, a discapito di quei settori che stanno invece pagando, in un’agonia senza fine, il prezzo delle aperture degli altri. E quindi, alla vigilia di un nuovo ingresso della nostra Regione Autonoma Valle d’Aosta in zona rossa, le vie del centro di Aosta si popolano di gente, comprensibilmente esausta dei sacrifici (degli altri) e va bene così. Come scriveva Moravia “ci si abitua a tutto […] e quello che ci cambia non sono i fatti straordinari che avvengono ma proprio quest’abituarsi, che indica, appunto, che accettiamo quello che ci succede e non ci ribelliamo più”.

Adesso è doveroso farsi carico di responsabilità condivise che non siano solo ulteriori sacrifici di alcuni. I comportamenti di ognuno di noi, siano essi in ambito privato o pubblico, hanno conseguenze dirette sul futuro lavorativo di una parte considerevole della nostra comunità, così come hanno conseguenze sul fronte sanitario. Non è più ammissibile che solo una parta della nostra comunità debba pagare per le leggerezze di altri.

Se non siamo in grado di affrontare questa sfida in uno spirito di solidale responsabilità comune, intervenga la politica, subito, con misure di controllo e contenimento atte a ripristinare il pari diritto alla salute e al lavoro.