CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande terreno edificabile in vendita a Gignod, loc. Les Maysonettes

A Gignod, in località Les Maysonettes, sotto Excenex e in una zona soleggiata e con vista incantevole sulle montagne e sul Grand Combin, VENDESI grande terreno di mq. 11.000 di cui mq. 2.500 edificabili ideali per la realizzazione di mq. 500 di abitazione. Gli altri mq. 8.500 si possono sfruttare per realizzare fabbricati agricoli. Il terreno ha due accessi diretti dalla strada comunale. € 319.000,00