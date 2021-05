Precipitazioni a tratti impulsive su tutta la regione

Deboli nevicate portate dal vento sulle montagne di confine estero al mattino, quota-neve in calo a 1400/1700 m. Altrove aperture sempre più ampie già dal mattino fino a cielo ben soleggiato, con qualche addensamento in possibile formazione al pomeriggio. Non si esclude una nuvola pomeridiana presso il Piemonte a portare un rovescio localmente intenso sui confini.