Histoire d'amitié née pendant été au refuge La Thuile

Une histoire passionnante de montagne, d'amitié, d'amour et de courage, qui montre comment un été à la montagne peut changer votre vie, surtout à treize ans. 'Una estate in rifugio' de Sofia Gallo est sorti en librairie, édité par Salani Editore avec la collaboration du Club Alpin Italien pour la série de fiction pour enfants "I caprioli".

Le protagoniste de l'histoire est Giorgio, un Turinois de treize ans qui doit passer les mois d'été dans un refuge près de La Thuile, en Vallée d'Aoste, loin du confort de la maison. En effet, le père a décidé de quitter son emploi à la banque pour se consacrer à la gestion du refuge, tandis que la mère partira enseigner dans une école française. Giorgio ne le prend pas bien, il ne comprend pas le désir soudain de ses parents de changer de vie. Mais surtout il ne sait pas comment il va passer trois longs mois sans amis et sans sa petite amie Margherita.

A la montagne, cependant, de nouveaux compagnons et des aventures passionnantes l'attendent. Et puis il y a Katina, une fille mystérieuse aux boucles cuivrées et au doux sourire, qui fera effondrer toutes ses certitudes. Les jeunes lecteurs sont accompagnés en haute montagne pour leur faire surmonter la peur de faire face à de nouvelles expériences. (ANSA).