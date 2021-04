Domani sabato 1 maggio saint Joseph travailleur

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 1 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Nus e di Fénis

Aosta, chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 17.00

S. Cresime

Domenica 2 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Antey, La Magdeleine e Torgnon

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Pontey

Lunedì 3 maggio

Cattedrale - ore 9.30

Partecipazione al ritiro pasquale del clero

Martedì 4 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

ore 15.00

Riunione in videoconferenza del Consiglio diocesano affari economici

Mercoledì 5 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 6 maggio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans - ore 19.30

Incontro di preghiera con gruppo universitari

Sabato 8 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Nus e di Fénis

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.00

S. Cresime per le Parrocchie di Sant'Orso e di Porossan

Domenica 9 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

Martedì 11 maggio

ore 10.00-12.00

Riunione in videoconferenza dell'Osservatorio centrale per i beni culturale

di interesse religioso di proprietà ecclesiastica

Santuario di Cussanio (Diocesi di Fossano) - ore 18.30

Partecipazione alle celebrazioni per il quinto centenario delle apparizioni

Mercoledì 12 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 13 maggio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 14 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Entrèves - 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - 17.00

S. Cresime

Domenica 16 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda sabato 1 maggio saint Joseph travailleur

La Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore

Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere'. In modo eminente in questa memoria di san Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfezionamento dell'uomo, esercizio benefico del suo dominio sul creato, servizio della comunità, prolungamento dell'opera del Creatore, contributo al piano della salvezza (cfr Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes", 34). Pio XII (1955) istituì questa memoria liturgica nel contesto della festa dei lavoratori, universalmente celebrata il 1° maggio.

Il sole sorge alle ore 6,18 e tramonta alle ore 20,26