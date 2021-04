Verso la creazione di 'aule studio' in Valle d'Aosta

La quinta Commissione 'Servizi sociali' ha concluso l'esame della petizione popolare volta alla creazione, in Valle d'Aosta, di aule studio ovvero spazi a disposizione degli studenti e delle studentesse per l'<wbr></wbr>attività di studio individuale.

E' stata approvata all'unanimità una relazione, che sarà ora sottoposta all'attenzione del Consiglio Valle, iscrivendola all'ordine del giorno dell'adunanza calendarizzata per i 12 e 13 maggio prossimi.

La petizione, promossa dal Coordinamento giovanile valdostano-Cgv, era stata depositata in Consiglio il 18 febbraio scorso e sottoscritta online da 15.000 cittadini. "In queste settimane - dichiara la Presidente di Commissione, Erika Guichardaz (PCP) - abbiamo effettuato una serie di audizioni, sentendo una delegazione di firmatari, l'assessore all'Istruzione del Comune di Aosta, i rappresentanti dell'UniVdA e della Cittadella dei giovani, gli assessori regionali all'Istruzione e ai Beni culturali".

Nel corso di questi incontri, è stata indicata la disponibilità di locali confacenti o sono state prospettate soluzioni per nuove possibilità".

"La Commissione, tenuto conto di quanto emerso e per confermare l'attenzione nei confronti dei giovani, soprattutto in un periodo tanto particolare - riferisce Erika Guichardaz - ritiene opportuno invitare gli assessori regionali coinvolti a coordinarsi con l'assessore comunale per dare corso all'occupazione degli spazi esistenti e alla predisposizione dei nuovi spazi da destinare ad aule studio, in accordo con i rappresentanti del Comitato giovanile valdostano".