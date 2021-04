Oggi l’anniversario della nascita della Cisl. On line il nuovo sito della confederazione

“A settantuno anni dalla sua Fondazione, la Cisl resta un baluardo di valori e di diritti universali, la garanzia di tutele sociali e di servizi fondamentali per il progresso economico del nostro Paese. Le idee innovative di Giulio Pastore, e degli altri “Padri Fondatori” che il 30 aprile del 1950 diedero vita alla Cisl, rappresentano un punto di riferimento, un patrimonio sociale e culturale che appartiene alla comunita’ italiana ”.

E’ quanto sottolinea oggi il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra in occasione dell’anniversario della nascita della Cisl. “Abbiamo scelto questa ricorrenza importante e per noi storica, alla vigilia del Primo Maggio, per lanciare oggi il nuovo sito della Cisl, un vero e proprio portale di informazione sindacale nazionale, una piattaforma digitale e social che rilancia le iniziative delle nostre categorie, delle strutture regionali e territoriali, dei nostri enti ed associazioni al servizio dei nostri iscritti e di tutti i cittadini.

La Cisl ha contribuito a costruire l’Italia democratica, rifiutando la demagogia, l’antagonismo sterile ed il populismo ma cercando sempre di coniugare gli interessi dei lavoratori e dei pensionati con quelli generali del Paese. E’ una Cisl che si rinnova e che vuole rappresentare anche le nuove forme di lavoro , nel solco tracciato dai nostri Padri Fondatori. Tutelare i piu’ deboli, contrattare migliori condizioni per il mondo del lavoro, guidare le trasformazioni con equità e giustizia: questo è il ruolo indispensabile del sindacato anche in questa fase di ricostruzione economica e sociale”.’