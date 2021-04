Nuova zona rossa: basta appelli o piagnistei verso Roma. Covid hotel subito!

Sicuramente una delle componenti che mantiene costante i contagi sono i familiari dei positivi. Come Adu Vda avevamo già sollecitato l’attivazione di Covid Hotel. Queste strutture intermedie – alternative agli ospedali e destinate a chi è ancora positivo e quindi impossibilitato a rientrare al proprio domicilio, nonché agli asintomatici o paucisintomatici che non possono efficacemente essere isolati nel proprio nucleo famigliare – sono fondamentali per evitare il contagio domestico.

Ricordiamo che per i Covid hotel, lo Stato ha previsto risorse specifiche, per ogni regione, che potrebbero anche aiutare una parte di quel settore alberghiero, così duramente colpito dalla crisi.

Adu Vda rinnova quindi l’invito agli assessori alla Sanità e al Turismo a coordinarsi, per predisporre rapidamente un bando per il reperimento delle strutture necessarie, così come è già avvenuto nella gran parte del Paese.