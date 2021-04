Aosta: Il Comune prepara l'appalto per il prossimo sgombero neve

Il Comune di Aosta si prende per tempo e sta preparando l’affidamento del servizio di sgombero e asporto neve per le stagioni invernali 2021/2022-2022/2023 eventualmente ripetibili per la stagione invernale successiva 2023/2024.

Il servizio sarà organizzato in via sperimentale e con modalità parzialmente innovative per tre lotti (zona E Saint-Martin-de-Corléans e impianti sportivi, zona H1 Centro storico/Croix de Ville e zona H2-Centro storico Sud) che erano rimasti infruttuosi a seguito dell’espletamento della precedente gara del servizio sgombero e asporto neve.

Nei tre lotti cittadini è previsto un contratto in parte 'a corpo' (relativamente alla quota fissa corrisposta per la messa a disposizione di automezzi ed autisti sia per il servizio di sgombero neve sia per l’asporto della neve e al minimo stagionale garantito corrispondente a tre passate) in parte 'a misura' e in parte 'in economia'. Nell’ambito del servizio 'a misura' sono state previste, per ciascuna stagione invernale, 10 passate di sgombero neve, di cui tre previste nell’importo minimo stagionale garantito. Nella parte in 'economia' verranno contabilizzate le prestazioni effettuate per il servizio di asporto neve.

L’attivazione delle operazioni sarà esclusivamente su richiesta da parte del personale comunale preposto al coordinamento e controllo.

Inoltre, sono previsti interventi di asporto o passate di sgombero neve supplementari rispetto a quelli preventivati, in caso di precipitazioni nevose straordinarie e/o abbondanti, durante la stagione invernale in corso o in occasione della manifestazione della Fiera di Sant’Orso.V

errà anche acquisito un sistema di localizzazione con GPS al fine di poter verificare il percorso dei veicoli in tempo reale o visionarlo successivamente, previa applicazione – anche in corso di appalto - dei localizzatori agli automezzi delle ditte che risulteranno affidatarie del servizio.