La strana coppia

Trilly (la micina grigia ) e Stellina (quella nera) ...una con la codina corta ed una senza un occhio! Vorremmo darle in adozione insieme perchè hanno vissuto per strada circa 3 anni insieme . Ora le abbiamo recuperate e sembra che la vita comodo piaccia molto! Sono sterilizzate. Trilly è dolcissima e coccolona..Stellina è ancora timida ma ,con l'aiuto dell'amica con la quale ha sempre vissuto , sta prendendo fiducia. Stellina è risultata fiv positiva . Ormai sappiamo che può fare una vita lunga e serena e questa positività ,non deve essere la sua condanna. Se proprio nessuno le vorrà insieme, allora valuteremo di dividerle , ma ci dispiace. Previsto pre e post affido. Adottabili in Piemonte e zone limitrofe.