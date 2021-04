Tra i molti motivi per rallegrarsi del passaggio da Conte a Draghi, questo è il primo: avere licenziato un guardasigilli capace di esibire un uomo in manette in un video di propaganda. Una scena immaginabile solo nelle democrazie illiberali descritte da Anne Applebaum. L’arresto degli ex terroristi ci ricorda l’importanza di non avere Bonafede ad accoglierli.