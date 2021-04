Donnas: Riduzione IMU opposizione accoglie proposta Confcommercio

Sulla proposta di riduzione IMU agli immobili a destinazione commerciale del 30%, a chi ha negoziato affitti più bassi, come richiesto da Confcommercio e Celva, il gruppo di minoranza, Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin hanno votato a favore ma ha proposto un ulteriore intervento mirato, per incentivare il più possibile alcune tipologie specifiche, come chi ha svolto lavori e chi ha riattivato locali sfitti per aiutare ulteriormente chi è in difficoltà ed incentivare la ripartenza.

La Consigliera comunale del nostro Gruppo, Jael Bosonin ha quindi proposto attraverso un emendamento di ridurre l’IMU del 30% sugli immobili a destinazione commerciale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

·siano locati e abbiano contrattualizzato una riduzione di almeno il 20% del canone di affitto per andare incontro agli esercenti che pagano costi di affitto, attraverso un incentivo al calmieramento dei prezzi;

·abbiano realizzato lavori strutturali tra il luglio 2019 e tutto il 2021 per un valore di almeno 10.000 euro, per favorire chi ha effettuato investimenti e poi sono andati incontro al periodo di crisi o comunque premiare chi intendesse farli nel futuro;

·abbiano riattivato un locale inutilizzato da almeno 6 mesi, per favorire le nuove attività. Estendendolo tali misure anche al 2022.

“Una proposta – dicono i consiglieri di minoranza - che ritenevamo di buon senso ma che la maggioranza ha deciso di non accogliere perché ritenute non sufficientemente precise e comprensibili”. Il Consigliere Fabio Marra in conclusione ha espresso preoccupazione per le ricadute di quella che sembra essere una politica comunale schizofrenica che, con una mano dà con l'altra toglie. Molte attività economiche: commerciali, agricole ed i cittadini si sono visti recapitare una pioggia di maxibollette dell'acqua con importi spropositati.

SERVIZIO SGOMBERO NEVE: CHIARIMENTI SU MAGGIORI SPESE PER EURO 25.498,00

Considerato il fatto che il Comune aveva affidato quest'anno, per un importo contrattuale annuo pari ad euro 17.820,90, il servizio di sgombero neve, è stato chiesto dal Consigliere Daniele Nicco, perché con determina n. 15 del 25/03/2021, era stato ulteriormente incrementato l’importo annuo di ulteriori euro 25.498,00, per un totale di oltre 43 mila euro totali. Una spesa ragguardevole e poco comprensibile per un Comune di fondo valle come Donnas, tenuto conto poi che l'appalto era omnicomprensivo di tutti gli interventi. La risposta telegrafica del Sindaco è stata che il maggior costo è dipeso da sue ulteriori richieste fatte alla ditta.

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PISTA CLICLABILE

Prosegue l'iter progettuale di questo progetto su cui ci eravamo già espressi, ha detto il Consigliere Fabio Marra. A Donnas verrà realizzato ex novo meno di 1 km, nei restanti 3 km si prevede di sostituire la segnaletica esistente e si continuerà a viaggiare su strade con traffico promiscuo auto/bici/pedoni, e questo costituisce un grosso un pericolo. Un intervento di molto inferiore rispetto alle attese ed ai bisogni della cittadinanza che non vedrà risolto il problema di poter avere un collegamento ciclabile e perdonabile in sicurezza con Hône e Quincinetto.