Seminaire en ligne sur Europe de demain et défis

Organisé par le Centre Europe Direct Vallée d'Aoste du Département Politiques Structurelles et Affaires Européennes, en collaboration avec l'Université de la Vallée d'Aoste, est au calendrier le jeudi 29 avril, à 11h, le deuxième et dernier rendez-vous du cycle de séminaires intitulé ''L'Europe de demain: réflexions sur les défis auxquels l'Europe sera confrontée''.

Ce séminaire se veut également l'occasion d'analyser les défis auxquels l'Europe est confrontée dans le moment historique actuel, caractérisé par les difficultés et les incertitudes résultant de l'urgence sanitaire en cours.

Après l'introduction par l'assesseur à l'éducation Luciano Caveri, et les salutations de Patrik Vesan, professeur de science politique, à l'Université de la Vallée d'Aoste, la parole passera à Francesco Marone , professeur de relations internationales à l'Athénée valdôtain, qui abordera le thème "L'impact de la pandémie de Covid-19 sur la politique internationale: risques et opportunités pour l'Europe".

A l'issue de la rencontre, Daniele Ietri, professeur de géographie à l'Université de Bolzano et membre de l'Unité d'évaluation des programmes structurels - Nuval - de la Vallée d'Aoste, proposera aux jeunes d'apporter leur contribution à la définition du Cadre stratégique développement durable régional 2030 et programmes opérationnels régionaux, participant à la consultation publique Écrivez avec nous la stratégie régionale pour 2030. La rencontre se déroule sur la plateforme Zoom et est ouverte au public sur inscription à l'adresse e-mail europe.direct@regione.vda.it (ANSA).