Dodici progetti per 46 posti disponibili nel servizio civile 'Due mesi in positivo'

Indetta anche per l’anno 2021 dall'assessorato regionale dell'Istruzione, la nuova edizione dell’iniziativa di servizio civile regionale 'Due mesi in positivo' per il periodo dal 14 giugno al 13 agosto è caratterizzata dalla presentazione di 12 progetti di servizio civile regionale.

Riguarda un totale di 46 posti disponibili, dedicati a differenti aree di intervento, quali assistenza, educazione, promozione culturale, interventi di animazione del territorio, ambiente, cura e conservazione biblioteche, immigrati e profughi, disagio adulto, minori, anziani.

Questa iniziativa vuole essere uno stimolo per i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, per poter di vivere un’esperienza di impegno sociale, di scoprire altre realtà e di fare nuove amicizie; ciò soprattutto in un periodo così complesso e complicato a causa della situazione sanitaria emergenziale, che continua ad affliggere il mondo intero.

Il modulo di iscrizione e la locandina dei progetti sono scaricabili dalla pagina tematica “Servizio civile” del sito istituzionale regionale al link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>serviziocivile/default_i.asp.

Le domande di iscrizione, da compilarsi sul modulo di iscrizione reperibile al link sopracitato, devono essere inoltrate esclusivamente via mail entro le ore 17 di mercoledì 19 maggio all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile@regione.vda.it. L’Ufficio competente si occuperà di accoglierle, di verificare i requisiti di ammissione e di fissare la data del colloquio di selezione che sarà fatta da una Commissione di valutazione appositamente nominata.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’ufficio politiche giovanili, ai seguenti recapiti telefonici: Enrico Vettorato 0165/275854 e Luisa Cossard 0165/275855.

LOCANDINA PROGETTI