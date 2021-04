La Cogne investe nella formazione e nella specializzazione del personale

“Per sostenere al meglio lo sviluppo e la crescita della Cogne Acciai Speciali all’interno di un mercato in cui l’innovazione, il cambiamento e la sostenibilità rappresentano i tre elementi fondamentali per continuare ad essere competitivi, siamo convinti che sia necessario focalizzare sempre più l’attenzione sullo sviluppo professionale delle Risorse umane.

Per sostenere questa sfida, abbiamo quindi deciso di avviar la Cogne Industrial School e, in una prospettiva più ampia, di dar vita all’Academy Cogne. Tale scelta – spiega il Direttore generale della Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano - consentirà di concentrare tutti i percorsi di valutazione e di formazione aziendali in un unico ente, che avrà anche il compito di mettere a valore le conoscenze tecniche e pratiche sviluppate in oltre cento anni di storia”.

“La responsabilità di questo nuovo progetto viene assegnata al Dottor Pier Maria Minuzzo e alla sua struttura, - conclude Monica Pirovano –, mentre la responsabilità delle Relazioni esterne viene attribuita alla Dottoressa Sandra Bovo (nella foto), giornalista professionista, che da oggi farà quindi parte dello staff della Cogne Acciai Speciali”.