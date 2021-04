Due medaglie d'oro per l'Amaro EBO LEBO Gran Riserva Ottoz

I World Liqueur Awards, facenti parte del programma World Drinks Awards con sede a Londra, sono premi globali che grazie ad un panel internazionale di esperti del settore giudicano i “best liqueurs” in tutte le categorie riconosciute a livello internazionale.

Fondata invece nel 2000, la San Francisco World Spirits Competition è una delle più antiche e influenti competizioni del suo genere. Durante le degustazioni, rigorosamente alla cieca, le giurie esperte assaggiano i prodotti individualmente, senza ricevere informazioni sul produttore o sul prezzo, garantendo giudizi equi.

Con grande soddisfazione comunichiamo che lo storico amaro valdostano di OTTOZ, EBO LEBO, nella sua nuova versione Gran Riserva, si è aggiudicato, in entrambe le competizioni sopracitate, la Medaglia d’Oro - rispettivamente nella categoria World Best Bitters (WLA 2021) e Best Liqueurs (SFWSC 2021) – che rappresenta “spiriti eccezionali vicini all'apice del successo, che definiscono lo standard per le loro categorie”.

Due medaglie, due testimonianze del nostro lavoro e impegno che rappresentano un indicatore di qualità, non solo del nostro prodotto, ma di tutto il terroir valdostano e della sua tradizione.

EBO LEBO Gran Riserva infatti non solo viene prodotto in Valle d’Aosta, ma è frutto ed espressione di questo territorio, poiché ottenuto da un segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra cui l’Achillea Millefolium, con aggiunta di Génépy e Zafferan coltivati in Valle d’Aosta dall’Azienda Agricola Rosset Terroir.

Così, il terroir valdostano ha affascinato i palati londinesi e californiani portando l’EBO LEBO Gran Riserva sul gradino più alto del podio.

“Riceviamo due premi prestigiosi, rilevanti a livello mondiale che, nonostante le grandissime difficoltà del periodo storico che stiamo attraversando, ci aiutano a guardare l’anno passato con grande soddisfazione e l’anno che verrà con la volontà di migliorarci e puntare a raggiungere nuovi obiettivi, continuando a investire con risorse e convinzione sulla qualità” dichiara Nicola Rosset, Amministratore Delegato delle Distillerie St.Roch-Levi-OTTOZ.

Maggiori informazioni:

www.worldliqueurawards.<wbr></wbr>com/winner/gold-2-world-<wbr></wbr>liqueur-awards-2021

https://www.sfspiritscomp.com